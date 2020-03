Abkürzung ist wieder offen

Eine erfreuliche Nachricht aus Schloss Weissenstein konnte die Gemeinde Pommersfelden bereits in ihrem jüngsten Amtsblatt bekanntgeben: Seit dem 2. März sind die Tore zum Schlosshof wieder ab 7.30 Uhr geöffnet. Damit können die Kinder auf dem Weg zur Schule wieder durch den Ehrenhof des Schlosses gehen. Vor allem für die Schüler aus den Neubaugebieten im Osten der Ortschaft ist das eine willkommene Erleichterung und zugleich eine verkehrsfreie Abkürzung. Antoinette Fehlinger, neue Verwalterin des Schönborn-Schlosses, steht voll hinter diesen Öffnungszeiten. Das Thema der Öffnung des Schlosshofs hatte vor einigen Jahren in Pommersfelden für ziemliche Aufregung gesorgt.

Hingegen ist der Punkt, der am Donnerstag in der Sitzung des gemeindlichen Bauausschusses behandelt wurde, nach Fehlingers Worten "nichts Neues" und auch nichts, was als Maßnahme von außen wahrzunehmen wäre: Antrag auf Nutzungsänderung für den Einbau einer Gaststätte im Bereich des westlichen Flügels des Marstalls war auf der Tagesordnung zu lesen.

Nach Fehlingers Worten handelt es sich dabei lediglich um die rein formelle Einholung einer Nutzungsänderung für das bereits vorhandene kleine Café. Eigentlich eine Art Bistro, in dem neben Kaffee und Kuchen auch andere kleine Stärkungen verzehrt werden können. Das Café sei in der Hauptsaison von Mai bis Oktober, überwiegend an den Wochenenden geöffnet. Bei schönem Wetter können die Besucher ihren Kaffee auch im Außenbereich Aug in Aug mit der herrlichen Kulisse des Schönborn-Schlosses genießen.