Abkochverbot bleibt bestehen

Das vorbeugende Abkochgebot für das gesamte Stadtgebiet (Hallstadt und Dörfleins) bleibt weiterhin bestehen. Das Gesundheitsamt Bamberg benötigt über einen längeren Zeitraum mehrere unauffällige Beprobungen, um das Abkochgebot wieder aufzuheben. Zusätzlich wird dem Leitungswasser Chlor zugesetzt, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Nach der Ursache für die bakterielle Verunreinigung, die bei einer routinemäßigen Untersuchung an einer Messstelle festgestellt worden war, werde weiter intensiv gesucht.

Als Sofortmaßnahmen nehmen die Mitarbeiter der Wasserversorgung Spülungen des Leitungsnetzes sowie der Endhydranten vor und überprüfen die technischen Anlagen. Langfristige Maßnahmen seien das sukzessive Austauschen der alten Leitungen, wie es derzeit am Marktplatz und in der Lichtenfelser Straße geschieht, und die bereits beschlossene umfassende Sanierung des Hochbehälters am Kreuzberg.

60 Kilometer Leitung

Das Hallstadter Leitungsnetz umfasst rund 60 Kilometer, teilweise mit gusseisernen Rohren aus den 50er Jahren (beispielsweise am Marktplatz). Am Netz sind rund 2200 Abnahmestellen angeschlossen. Das Wasser der Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) wird auf Höhe des Freibades ins städtische Netz eingespeist und fließt von dort aus durch das ganze Stadtgebiet. Dieser Vorgang wiederholt sich täglich mehrmals, so dass das Wasser ständig in Bewegung ist. "Das wiederum erschwert die Lokalisation einer möglichen Keimquelle", so die Pressestelle der Stadt. red