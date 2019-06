Die Verabschiedung des Abiturjahrgangs 2019 findet am Freitag, 28. Ju ni, im Franz-Miltenberger-Gymnasium in Bad Brückenau statt. Beginn ist um 15.30 Uhr mit einer ökumenischen Andacht, die Verabschiedung ist um 16.30 Uhr. Der Abiturball findet dann ab 19.30 Uhr in der Stadthalle in Gersfeld statt. sek