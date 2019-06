Die Abitur-Abschlussfeier mit Überreichung der Reifezeugnisse findet am Freitag, 28. Juni, in der Aula des Frobenius-Gymnasiums statt. Beginn ist um 14.30 Uhr. Der Abschlussgottesdienst findet bereits um 12.30 Uhr in der evangelischen Kirche St. Michael statt. sek