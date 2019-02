Abitur - und was dann?

Mit den Zwischenzeugnissen wurde am Freitag in den bayerischen Schulen die erste Hälfte des Schuljahres abgeschlossen. Für die Mädchen und Jungs im letzten Gymnasialjahr wird die Frage immer akuter, wie es nach dem Abitur weitergehen soll. Denkbar ist einiges: eine Ausbildung, ein Studium oder vielleicht auch ein Jahr der Selbstfindung? Auf dem Weg zur richtigen Entscheidung können die kostenlosen Studieninformationstage der Universität Bamberg ein wichtiger Schritt sein. Sie finden vom 19. bis zum 21. Februar statt. Alexander Ostermann, Mitarbeiter der Zentralen Studienberatung an der Otto-Friedrich-Universität, erklärt im Interview, was junge Leute bei dieser dreitägigen Veranstaltung erwarten dürfen.

Auf der Studienmesse:BA haben Universitäten, Hochschulen und Unternehmen in Bamberg unlängst über Ausbildungs- und Studienangebote informiert. Was bieten die Studieninformationstage darüber hinaus?

Alexander Ostermann:

Schüler können sich bei den Studieninformationstagen über das gesamte Studienangebot der Universität Bamberg in Vorträgen der jeweiligen Fachvertreter informieren: unter anderem über Lehramt, Informatik, Betriebswirtschaftslehre und Kommunikationswissenschaft . Der konkrete Studienaufbau sowie die Inhalte der Fächer stehen im Fokus. Dozenten beantworten Fragen wie: Was sind die wesentlichen Anforderungen des Studiengangs? Welche Interessen sollte man dafür mitbringen? Welche Berufsfelder kommen nach dem Studium infrage? Außerdem gibt es allgemeine Informationen zur Einschreibung oder auch zur Studienfinanzierung.

Welche weiteren Informationsmöglichkeiten empfehlen Sie unentschlossenen Schülern?

Es ist sinnvoll, einen Termin bei der Zentralen Studienberatung zu vereinbaren. Beratung ist gerade bei unentschlossenen Studieninteressierten wichtig, um Stärken und Schwächen herauszuarbeiten. Wir helfen auch gerne denjenigen weiter, die sich schon für einen Studiengang entschieden haben. Bei grundsätzlichen Fragen zum Studium sind wir die richtige Anlaufstelle. Wenn die Fragen einen bestimmten Studiengang betreffen und sehr speziell sind, stellen wir den Kontakt zu Fachstudienberatern her.

Haben Sie einen grundsätzlichen Ratschlag zur Studien- und Berufswahl?

Schüler sollten sich frühzeitig mit den Studienmöglichkeiten auseinandersetzen und die Orientierung nicht zu lange "vor sich her schieben". Interesse und Neugier sind für ein Studienfach entscheidend, manchmal braucht es auch Mut, eine Entscheidung zu fällen. Die Zentrale Studienberatung kann Studieninteressierte auf diesem Weg begleiten - zum Beispiel mit den Studieninformationstagen.

Die Fragen stellte Patricia Achter

Weitere Informationen gibt es auf: www.uni-bamberg.de/studium/interesse/veranstaltungen/studieninformationstage