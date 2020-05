Abitur geschafft - was nun?

Abi in der Tasche und bereits erste Ideen für die Zeit danach? Damit daraus konkrete Pläne entstehen, hat Thomas Herbstsommer, Berufs- und Studienberater der Agentur für Arbeit Bamberg Coburg, Tipps für die Schulabgänger. 1. Studium, Duales Studium oder Ausbildung? Uni oder Hochschule für angewandte Wissenschaften? Die Frage nach dem Weg, der zu dir passt, hängt davon ab, welchen Berufswunsch du hast und wie viel Theorie- und Praxisanteil du dir wünscht. Auch deine Lust am Lernen und Lesen sowie deine Motivation, dich in komplexe Themen einzuarbeiten, spielen bei der Entscheidung eine Rolle.

Während Unis einen starken wissenschaftlichen Bezug haben, wird an Hochschulen für angewandte Wissenschaften bereits während des Studiums die Anwendung in der Praxis eine Rolle spielen.

Noch größere Einblicke in Unternehmen bieten das Duale Studium und die duale Berufsausbildung. Beim Dualen Studium und vielen Ausbildungsbetrieben gilt es jedoch, sich bereits ein Jahr vor Beginn zu bewerben. 2. Lerne dich kennen!

Es gibt mehr als 10 000 Studiengänge in Deutschland, dazu kommen noch etwa 400 Ausbildungsberufe.

Um herauszufinden, was zu dir passt, solltest du deine Fähigkeiten, Interessen und Wünsche genauer in den Blick nehmen. Denke an deine Lieblingsfächer in der Schule, an deine Hobbys und deine Freizeit, an Praxiserfahrungen, die du vielleicht schon hattest. Auch Gespräche mit deinen Freunden, Eltern, Verwandten oder Lehrern können dir neue Impulse geben.

Eine weitere Möglichkeit sind Testverfahren: unter www.abi.de findest du Links zu verschiedenen Angeboten. Hilfe bei der Orientierung bietet auch das Erkundungstool Check-U der Bundesagentur für Arbeit.

3. Hol dir Hilfe!

Um deine Ideen und Überlegungen zu besprechen, kannst du dir professionelle Hilfe holen. Vereinbare einen telefonischen Beratungstermin bei den Berufs- und Studienberatern deiner Agentur für Arbeit. Erreichbar sind sie unter der Telefonnummer 09561 93 100 oder per Mail an die zuständige Arbeitsagentur: Bamberg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. red