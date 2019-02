Abitur-Chance für Schüler

Viele Wege führen zum Abitur, denn Bayerns Schulsystem ist durchlässig: Einen besonderen Weg zum Abitur bietet das Jack-Steinberger-Gymnasium in Bad Kissingen für Mittel-, Wirtschafts- und Realschüler an. Schüler können in der 10. Jahrgangsstufe eine Einführungsklasse besuchen, die sie auf die Oberstufe des Gymnasiums vorbereitet. Wenn sie in dieser Einführungsklasse erfolgreich sind, können sie in die Oberstufe des Gymnasiums übertreten und dann das Abitur dort anstreben. Am Donnerstag, 21. Februar, findet in der Mensa des Jack-Steinberger-Gymnasiums ein ausführlicher Informationsabend zur Einführungsklasse statt, zu dem alle interessierten Eltern und Jugendlichen eingeladen sind. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. red