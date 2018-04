Abi - und dann?

Im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Nürnberg findet am Donnerstag, 12. April, von 14 bis 16 Uhr eine Veranstaltung für Schüler statt. Wenn es nach dem Abitur ins Studium gehen soll, stellen sich viele Fragen. Ein Thema ist dabei natürlich die Finanzierung des Studiums. Was muss man beachten und was gilt es zu wissen? Studienkosten, Lebensunterhalt, BAföG, Jobben oder ein Studienstipendium?

Ziel der Veranstaltung ist es, die verschiedenen Wege vorzustellen und über die Abläufe bei den Institutionen zu informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Infos unter 0911/5292805. red