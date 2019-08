Abi-Jubiläum am Annafest

"Lang ist's her", gesteht ein Herr gesetzteren Alters. Vor 50 Jahren habe er in Forchheim sein Abitur gemacht. Nun, zum Jubiläum, ist er wieder nach Forchheim gekommen, um mit den früheren Klassenkameraden auf dem Annafest zu feiern. Zu dem gut gelaunten Zechern gehört auch der frühere Landtagsabgeordnete Eduard Nöth. Er erinnert an einen weitere 69-er Abiturienten. "Unser verstorbener Oberbürgermeister Franz Stumpf war auch ein 69er, er hat auch mit uns sein Abitur gemacht." Dann wird es vorübergehend still am Biertisch. red