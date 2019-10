Abi-Jahrgang spendet für ehemalige Schule

Anlässlich des 20. Jubiläums des bestandenen Abiturs am Gymnasium Alexandrinum übergaben Vertreter des Abiturjahrgangs von 1999 an Oberstudiendirektor Stephan Feuerpfeil im September eine Spende in Höhe von 650 Euro. Damit wollten sie die Verbundenheit zu ihrer alten Schule deutlich machen, heißt es in einer Mitteilung. Schulleiter Stephan Feuerpfeil dankte im Namen der Schulfamilie dem Ehemaligenjahrgang 1999. Das Geld werde eingesetzt, um das Schulfahrtenprogramm zu unterstützen, damit das Angebot an attraktiven Exkursionen für die Schüler erweitert werden könne, hieß es weiter. red