Abholzungsarbeiten am Schulzentrum sorgen für Aufregung

Sie ist am Inneren Ring in Kronach aufgewachsen, in Nachbarschaft des Kronacher Schulzentrums. Die Rede ist von Johanna Fuchs-Kraneburg, deren Vater Richard Fuchs Leiter der heutigen Kronacher Mittelschule war. Die Tochter lebt seit längerem in Würzburg und war nun auf Heimatbesuch im Elternhaus. Dabei ist ihr eine Sache sofort aufgefallen, was bei ihr für Entsetzen gesorgt hat: Ein rund vier Meter breiter, mit Sträuchern und Bäumen bewachsener Randstreifen war mit schwerem Gerät vollständig gerodet worden. Überall sind ihr die Stimmen von Vögeln aufgefallen, die ihren Schutz- und Lebensraum verloren hatten.

Doch wie kam es zu dieser Abholzungsaktion? Das zuständige Landratsamt nahm wie folgt dazu Stellung: "Auslichtungs- und Baumschnittarbeiten am Gehölzsaum des Schulzentrums waren nicht nur wegen verschiedener Anwohnerbeschwerden, sondern vor allem auch aufgrund der Verkehrssicherungspflicht erforderlich", teilte Pressesprecher Bernd Graf mit.

Das Ausmaß aber, das jetzt die Baumfällungen und Heckenrückschnitte am Schulzentrum angenommen haben, werde auch von Landrat Klaus Löffler als überzogen angesehen. "Der Landrat hat deshalb gleich nach Bekanntwerden für das gesamte Landkreispersonal Vorgehensweisen angeordnet, die für die Zukunft sicherstellen, dass bei solchen Maßnahmen auf Flächen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises die Erfordernisse des Umwelt- und Naturschutzes wesentlich stärker berücksichtigt werden", teilt Graf abschließend mit. rg/red