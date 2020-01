Abholung der Christbäume

Die Jugendfeuerwehr startet eine Christbaumsammelaktion, bei der die ausgedienten Bäume gegen eine Gebühr von zwei Euro eingesammelt werden. An den Christbäumen sollte dabei ein Anhänger angebracht sein, der im Rathaus, im Schuhhaus Brunn, der Bäckerei Schuster, dem Rewe-Markt, der Marcus-Apotheke, in Manuelas Lottoladen und in der Tankstelle Pechwitz bis spätestens morgen, Donnerstag, erworben werden können. Der Erlös kommt der Jugendarbeit der Feuerwehren in der Gemeinde Altenkunstadt zugute. dr