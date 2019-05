Abheben auf Flugplatz Feuerstein

"Nur Fliegen ist schöner" - wer dieses Gefühl erleben möchte, ist am Samstag, 1. Juni, auf dem Flugplatz Burg Feuerstein gut aufgehoben. Einen ganzen Tag lang erleben die Interessenten den Flugbetrieb hautnah und sitzen bei einem Flug im Cockpit von Segel- und Motorflugzeugen. Bereits am Freitagabend um 19 Uhr informieren die Profis von der Fränkischen Fliegerschule über die Ausbildungsmöglichkeiten in den verschiedenen Sparten. Am Samstag heben die Teilnehmer nach einer Einheit Theorieunterricht und einer Einweisung ab und erleben die Faszination des Fliegens. Die Kosten betragen 85 Euro inklusive eines halbstündigen Flugs und einer kleinen Verpflegung. Weitere Informationen unter www.edqe.de.