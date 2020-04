Abgerissene Zapfpistole bleibt unerwähnt

Nicht ganz ehrlich war am Mittwoch der Fahrer eines Renault Espace an der Rastanlage Aurach-Süd der A 3. Der Mann tankte kurz vor 10 Uhr zunächst und fuhr dann wenige Meter von der Zapfsäule weg. Danach ging er auch vorbildlich an die Kasse und zahlte seine Tankschuld. Was er aber nicht erwähnte: Er hatte vergessen, vor dem Wegfahren von der Tanksäule die Zapfpistole aus dem Tankstutzen seines Fahrzeuges zu nehmen. Folge waren eine vom Schlauch abgerissene Zapfpistole und ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Zu einem Umweltschaden kam es nicht, da kein Treibstoff ausgelaufen ist.

Nachdem der Vorgang von der Videoüberwachung aufgezeichnet wurde, sollte es ein leichtes sein, den Verursacher zu ermitteln. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.