Abgerissene Waldhütte brennt: Zeugen gesucht

Aufsteigenden Rauch über Münnerstadt meldete am Dienstagnachmittag ein aufmerksamer Bürger telefonisch der Polizeiinspektion Bad Kissingen. In einem Waldstück, etwa 500 Meter nördlich der Bordiansmühle, brannte eine Waldhütte. Die Polizei geht in ihrem Pressebericht davon aus, dass die wegen Baufälligkeit bereits abgerissene Hütte von einem oder mehreren unbekannten Tätern in Brand gesetzt wurde. Dem Besitzer ist kein Schaden entstanden. Zeugen, die Hinweise auf den oder die möglichen Brandleger geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 714 90, in Verbindung zu setzen. pol