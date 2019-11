Abgeordneter kommt

Der Kreisverband der ödp wurde vor 25 Jahren von engagierten Mitbürgern begründet. Gefeiert wird mit zwei Aktionen: Am Samstag, 9. November, hält der Europaabgeordnete Prof. Dr. Klaus Buchner (MdEP, ödp) einen Vortrag zum Thema "Die Gefahren des Klimawandels". Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr in der "Fränkischen Schmankerlstube, Eichelberg 7 in Kleinbrach statt. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.Deshalb feiert der Kreisverband: Im Frühjahr spendete der Kreisverband drei Bäume, die an der Hermannsruh in Burkardroth-Stralsbach in Zukunft den Wanderern des Hochrhöners Schatten spenden werden. Gleichzeitig wurden Bäume ausgesucht, die sich besser auf den Klimawandel einstellen können und so nachhaltig und zukunftsträchtig sind. red