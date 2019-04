Abgeordnetenbüro von Rainer Ludwig als neue Anlaufstelle

Seit knapp einem halben Jahr vertritt MdL Rainer Ludwig (Freie Wähler) seinen Stimmkreis im bayerischen Landtag. Am Dienstagmittag wurde nun sein Abgeordnetenbüro in der Oberen Stadt feierlich eröffnet. Zum ersten Mal überhaupt würden die Freien Wähler im Stimmkreis einen Landtagsabgeordneten stellen.

"Unser neues Abgeordnetenbüro ist montags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 12 bis 15 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für die Bürger geöffnet", sagte Rainer Ludwig. Er will Sprachrohr und Mittler sein, eine kommunale Brücke zur Landesebene bauen. "Es war mir eine Herzensangelegenheit, für Anregungen, Probleme und Anträge der Bürger eine Anlaufstelle und ein offenes Ohr zu haben."

Ihm zur Seite stehen Referent Thilo Tiede als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referent Frederic Scheps, der sich um die PR- und Medienarbeit sowie um die Administration kümmert. "Thilo Tiede blickt auf vier Jahre Erfahrung in Brüssel zurück", erklärte Ludwig, und Frederic Scheps sei fünf Jahre lang bei Radio Plassenburg gewesen. "Nach den Betonbauten in Brüssel freue ich mich besonders über die schöne Aussicht hier in der Kulmbacher Altstadt", sagte Tiede.

Rainer Ludwig sieht drei herausragende Themen, nämlich Wirtschaft/Landwirtschaft, Energiepolitik und Bildung, die die Freien Wähler besetzen und die er vehement mit nach vorn treiben will. Auf Stimmkreisebene wären das beispielsweise die erneuerbaren Energien und die HGÜ-Trasse mit Schwerpunkt im Fichtelgebirge, auf Kulmbacher Ebene allem voran die neue Universität. "Hier müssen wir parteiübergreifend alle Kräfte bündeln, und OB Henry Schramm hat meine volle Unterstützung." Auch der Klimaschutz liegt dem energiepolitischen Sprecher der Freien Wähler am Herzen, "ich unterstütze daher auch die Bewegung ‚Fridays for Future' in aller Form."

Viele Parteifreunde waren am Dienstag gekommen, um MdL Rainer Ludwig zu den neuen Geschäftsräumen zu gratulieren, darunter auch Landrat Klaus Peter Söllner. "Unser Einzug in den Landtag war etwas Außergewöhnliches, und ich muss Rainer Ludwig ein großes Kompliment aussprechen." Er habe sich schnell in die neue Aufgabe eingefunden, sei bereit, sich in komplexe Sachverhalte hineinzudenken und überzeuge beispielsweise im Petitionsausschuss durch fundiertes Fachwissen. "Wir haben hier außerdem jemanden, der sich um die Kulmbacher Belange kümmern wird."

Das gelte natürlich auch für Abgeordnete anderer Parteien, denn "in der Kommunalpolitik müssen alle zusammenhalten, gleich aus welcher Partei sie stammen", sagte er an den Zweiten Bürgermeister Frank Wilzok (CSU) gerichtet. Dieser bestätigte diesen Zusammenhalt und bescheinigte MdL Rainer Ludwig dessen Bürgernähe.