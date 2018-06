Abgeordnete bei "Pulse of Europe"

Am Sonntag, 1. Juli, ist bei der Pro-Europa-Aktion "Pulse of Europe" in Forchheim die EU-Abgeordnete Nadja Hirsch FDP ) aus München zu Gast. "Auf der einen Seite", sagt Emmerich Huber, Initiator in Forchheim, "ist der Bürgerpreis 2018 des Bayerischen Landtags für 'Pulse of Europe Bayern' eine tolle Sache und eine große Anerkennung ehrenamtlichen Engagements für die europäische Idee. Andererseits aber passen die derzeitigen Signale aus Bayern in Richtung EU nicht recht zur Europäischen Idee."Der glühende Europäer ist überzeugt, dass die EU noch lange nicht am Ende ist und sieht die größte Gefahr im Schweigen und Desinteresse der vielen eigentlich EU-freundlichen Bürger. Deshalb ruft er weiter auf, für den Erhalt der EU und deren Weiterentwicklung auf die Straße zu gehen.Unterstützt werden die Europa-Freunde am Sonntag ab 14 Uhr mit Nadja Hirsch erstmals von einer Europaabgeordneten. Außerdem soll auf dem Marktplatz mit einem kleinen Umtrunk die Verleihung des Bürgerpreises gefeiert werden - die Teilnehmer sollten möglichst Gläser zum Anstoßen mitbringen. Die Kundgebung beginnt wie immer mit der Europa-Hymne. red