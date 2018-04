Abgelenkt: in die Leitplanke

Auf der Maintalautobahn A 70 passierte am Freitagabend ein Unfall auf der Höhe von Wonfurt, wie die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck, zuständig für die A 70 bis zum Tunnel "Schwarzer Berg", mitteilt.

Am Freitagabend war die Ope-Fahrerin auf der A 70 auf Höhe der Gemeinde Wonfurt in Fahrtrichtung Bayreuth unterwegs. Wegen einer Unachtsamkeit verriss sie das Steuer nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Außenschutzplanke. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin und ein mitfahrendes Kind blieben zum Glück unverletzt.

Am Wagen und den Autobahneinrichtungen entstand Schaden von 8000 Euro. red