Abgelaufene Kennzeichen montiert

Ein aufmerksamer Zeuge teilte am Dienstag der Polizeiinspektion Lichtenfels mit, dass an einem in der Kirchstraße geparkten Ford Mondeo abgemeldete Kennzeichen montiert seien. Bei der Überprüfung stellte die Streife fest, dass die Kennzeichenschilder zuvor auf ein anderes Fahrzeug zugelassen waren. Der Eigentümer des Ford gab an, dass er das abgemeldete Auto nicht ohne Kennzeichen abstellen wollte, weshalb er "alte" Schilder angebracht habe. Er erhält nun eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch.