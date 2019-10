"Abgefeimtes & Gereimtes" aus 30 Jahren Helga Siebert

Die Hamburger Kabarettistin Helga Siebert präsentiert am Donnerstag, 17. Oktober, ab 20 Uhr im Stadtcafé Bad Staffelstein frühe Gedichte, späte Verse und viel Ungereimtes am laufenden Band. Ein absoluter Leckerbissen und ihr wohl persönlichstes Programm.

"Ob ich will oder nicht - ständig saust Gereimtes und Ungereimtes durch meinen Kopf!" So hat die Kabarettistin und textsüchtige Schreiberin ihr Diktiergerät und Notizbuch samt Stift immer an der Frau, wenn sie unterwegs ist. Den tierisch-menschlichen "Nashörnern", ihren Lieblingstieren, hat sie sogar einen eigenen Gedichtband gewidmet. Aber auch wenn Helga Sieberts Texte und Verse politisch werden, lässt sie nichts aus, denn das Lachen soll nie zu kurz kommen. Ein Abend mit sportlicher Satire, handfesten Liebesgedichten an Mensch, Tier und Handy, aber auch mit Absurditäten aus 30 Jahren und, wie gewohnt, mit hanseatisch-gepfeffertem aktuellen Kabarett.

Der Eintritt kostet 12,50 Euro (Kontakt: Helgasiebert@aol.com, www.helgasiebert.de). red