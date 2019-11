Abgedrängter Biker stürzt und verletzt sich

Verletzungen erlitt ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwoch im Stadtbereich Königsberg. Der Jugendliche war gegen 7.30 Uhr mit seiner blauen Honda auf der Staatsstraße von Hofstetten in Richtung Haßfurt unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve wurde er nach einem abgebrochenen Überholversuch von einem unbekannten Fahrzeug nach rechts abgedrängt. Nach ein paar Metern stürzte der Motorradfahrer und blieb in einem Gebüsch verletzt liegen. Der überholende Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Ob der Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sollen sich bei der Polizei in Haßfurt melden, Telefon 09521/9270.