Abgabefrist endet morgen

Wie die Stadt Bamberg mitteilt, endet am morgigen Donnerstag um 18 Uhr die Frist zum Einreichen von Wahlvorschlägen für die Wahl des Oberbürgermeisters und des Stadtrats am 15. März. Das Wahlamt im Rathaus am Zob, Promenadestraße 2a, Zimmer 1.13 im ersten Stock, hat dafür heute und morgen jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Für Vorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen sich zusätzlich mindestens 340 Wahlberechtigte in Unterstützungslisten eintragen, um vom Gemeindewahlausschuss zugelassen zu werden. Die seit 17. Dezember laufende Frist zum Einreichen von Unterstützungslisten endet am Montag, 3. Februar, um 12 Uhr.

Die Listen liegen ebenfalls im Wahlamt aus, das täglich von 8 bis 18 Uhr, am Freitag von 8 bis 14 Uhr und zusätzlich am Samstag, 1. Februar, von 10 bis 13 Uhr geöffnet ist. red