Abgabefrist endet bald

Der Freistaat Bayern gewährt Sport- und Schützenvereinen jährlich über die Vereinspauschale Zuwendungen zur Förderung des außerschulischen Sports. Auch Vereine, die bisher keine Übungsleiterzuwendung erhalten haben, können in den Genuss dieser Pauschale kommen, wenn sie eine hohe Anzahl an jugendlichen Mitgliedern besitzen. Vordrucke und Richtlinien zur Vereinspauschale sind auf der Homepage des Landkreises Kulmbach unter www.landkreis-kulmbach.de eingestellt. Anträge auf Gewährung der Vereinspauschale müssen bis spätestens 1. März 2019 beim Landratsamt vorliegen. Eine Berücksichtigung verspätet eingegangener Anträge ist grundsätzlich nicht möglich. Mit den unterschriebenen Zuwendungsanträgen sind auch die Übungsleiterausweise im Original, eine Kopie der Mitgliedermeldung an den BLSV und ein aktueller Freistellungsbescheid des Finanzamts vorzulegen. Weitere Informationen gibt es bei Ingo Hirschmann, Telefon 09221/707-205, oder Jürgen Ziegler, Telefon 09221/707-222. red