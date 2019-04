Abfuhr verschiebt sich

Anlässlich der Osterfeiertage wird die Müllabfuhr in der Stadt Bamberg wie folgt durchgeführt: Der Karfreitag, 19. April, wird nachgefahren am Samstag, 20. April; der Ostermontag, 22. April, wird nachgefahren am Dienstag, 23. April; der Dienstag, 23. April, wird nachgefahren am Mittwoch, 24. April; der Mittwoch, 24. April, wird nachgefahren am Donnerstag, 25. April; der Donnerstag, 25. April, wird nachgefahren am Freitag, 26. April; der Freitag, 26. April, wird nachgefahren am Samstag, 27. April. Diese Regelung gilt sowohl für die Restmüllabfuhr als auch für die Entleerung der Biotonnen und Abholung der Windelsäcke, teilt die Stadt mit. Für die Abholung der Gelben Säcke und des Altpapiers gelten die Termine des Abfuhrkalendariums. Der Wertstoffhof ist am Karsamstag geöffnet. red