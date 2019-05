Abfallsammlung

Aktion Die Abfallwirtschaft des Landkreises Kronach wird in Zusammenarbeit mit dem Maschinenring wieder eine Sammlung für Abfälle aus der Landwirtschaft anbieten. Die Sammelaktion wird am Mittwoch, 26. Juni, am Wertstoffhof in Steinbach am Wald von 9 bis 16 Uhr stattfinden. Gebühren werden übernommen. Abfälle Angenommen werden Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, Spritzenreinigern und Flüssigdüngern aus Kunststoff und Metall sowie Mineralölkanister und -fässer. Gegen eine entsprechende Gebühr werden auch Altreifen, Silo- und Wickelfolien sowie Restmüll angenommen. Informationen gibt es beim Maschinenring, Telefonnummer 09574/63630, oder bei der Abfallwirtschaft des Landkreises Kronach, Telefon 09261/678336. eh