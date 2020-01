Abfall, Windeln und Klimaschutz

Eine Sitzung des Umweltausschusses Kulmbach findet am Donnerstag, 6. Februar, um 14 Uhr im Landratsamt Kulmbach statt. Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen: kommunale Abfallwirtschaft (Mengenentwicklung 2019); Zuschuss für Mehrweg-Windelsysteme; Vorberatung der Haushaltsansätze 2020 im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses (Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Land- und Forstwirtschaft, ländliche Entwicklung); Umsetzung eines Solarpotenzialkatasters und Einbindung in die interkommunale Geodateninfrastruktur des Landkreises; Klimaschutzmanagement (European Energy Award); 2. Main-Garten-Tag am 17. Mai in Kooperation mit dem Landkreis Lichtenfels in der Umweltstation Weismain; Aktion Stadtradeln des Klimabündnisses; Radeln fürs Klima, Anregung Fridays for Future, aktive Beteiligung des Landkreises Kulmbach; Klimafasten im Landkreis Kulmbach. red