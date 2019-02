Abfall flog aus dem Auto

Auf der Schwimmbadstraße in Richtung Terrassenbad fiel einer Streife am späten Mittwochabend ein parkender Pkw BMW auf dem Schotterparkplatz auf. Wenig später war das Fahrzeug jedoch verschwunden. Lediglich eine Papiertüte eines Schnellrestaurants mit Straßenverkauf konnte an der Örtlichkeit aufgefunden werden. In der Nähe stellten die Beamten den BMW-Fahrer fest. Der 20-jährige Fahrer zeigte sich nach Polizeiangaben geständig und entsorgte seinen Müll anschließend ordnungsgemäß. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den jungen Mann wegen illegaler Abfallentsorgung wird erstattet, heißt es jedoch im Polizeibericht weiter. pol