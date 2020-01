Garitz 09.01.2020

Abfahrtszeiten zur Winterfahrt

Der Rhönklub-Zweigverein Garitz unternimmt am Samstag, 25. Januar, eine Winterfahrt nach Lauscha und Neuhaus am Rennweg. Die Busabfahrtszeiten sind folgende: 8.10 Uhr in Hausen, 8.15 Uhr Berliner Plat...