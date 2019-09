Die Gartenfreunde von Ober- und Unterwallenstadt unternehmen am morgigen Samstag eine Weinfahrt nach Wohnau. Die Abfahrtszeiten sind um 12.30 Uhr bei der Firma Gutgesell in Schney, 12.45 Uhr am Gasthaus Rauch in Oberwallenstadt, 12.55 Uhr bei der früheren Kreissparkasse in der Bayernstraße, 13 Uhr am Tüv (Breiter Rasen) und 13.05 Uhr an der Jet-Tankstelle Bad Staffelstein. Weitere Information gibt es unter der Telefonnummer 09571/1692536. red