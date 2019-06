Abfahrtszeiten zur Waldbühne Heldritt

Der VdK-Ortsverband Ebensfeld informiert über folgende Abfahrtszeiten für die Fahrt nach Heldritt am Sonntag, 7. Juli, zur Waldbühne mit der Aufführung des Luststückes "Pension Schöller": 12.30 Uhr Kleukheim; 12.35 Uhr Prächting; 12.40 Uhr Ebensfeld/Sonderpostenmarkt; 12.45 Uhr Bad Staffelstein/Insel; 12.50 Uhr Bad Staffelstein/Aral. Für diese Fahrt sind noch ein paar Plätze frei. Anmeldungen sind noch möglich bei Martina Buhr, Telefon 09547/1397. Ebenfalls sind noch ein paar Plätze frei für folgende Fahrten: Fahrt ins Blaue am 19. Juli ; Luisenburg am 23. August und Karlsbad am 12. September. red