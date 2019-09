Abfahrtszeiten zur Karlsbad-Fahrt

Der VdK-Ortsverband fährt am Donnerstag, 12. September, nach Karlsbad. Hierfür sind folgende Abfahrtszeiten vorgesehen: Kleukheim 7 Uhr, Prächting 7.05 Uhr, Ebensfeld/Sonderpostenmarkt 7.10 Uhr, Unterneuses/Gasthof Martin 7.15 Uhr, Bad Staffelstein/Insel 7.20 Uhr, Bad Staffelstein/Aral 7.25 Uhr. Für die Tagesfahrten am Donnerstag, 17. Oktober, zu den Adlerwerken nach Haibach, die Weinfahrt am Sonntag, 27. Oktober, sowie für die Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Abensberg am Samstag, 7. Dezember, sind nur noch wenige Plätze frei. Wer Interesse hat, kann sich bei Martina Buhr unter Telefon 09547/1397 anmelden. Es können auch Nichtmitglieder mitfahren. red