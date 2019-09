Die BLLV-Senioren treffen sich am Donnerstag, 19. September, zur Fahrt zum Prämonstratenserkloster - Stift Tepl in Tschechien. Am Vormittag ist eine geführte Klosterbesichtigung geplant. Am Nachmittag wollen die Teilnehmer Marienbad besuchen. Die Abfahrtszeiten sind: Steinberg 6.45 Uhr, Kronach in der Kaulangerstr 6.55 Uhr und Kronach in derKaulanger 7 Uhr. Weitere Zusteigemöglichkeiten sind nach Absprache möglich. red