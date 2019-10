Abfahrtszeiten zum Spiel gegen Union Berlin

Der FC-Bayern-Fanclub "Red Boys Maintal" gibt für das Heimspiel gegen Union Berlin am morgigen Samstag folgende Abfahrtszeiten bekannt: Lichtenfels (Managerstraße) 8.30 Uhr, Unterneuses (Gasthof Martin) 8.45 Uhr, Ebensfeld (Gasthof Neuner) 8.50 Uhr, Döringstadt (Bushaltestelle) 9 Uhr, Messenfeld (Bergstation) 9.05 Uhr, Birkach ("Da am Eck da") 9.10 Uhr, Hilkersdorf (Bushaltestelle) 9.20 Uhr und Mürsbach (Tankstelle) 9.25 Uhr. Auf der Heimfahrt ist eine Essenseinkehr bei Denkendorf geplant. Es wird um Pünktlichkeit gebeten. Vorankündigung: Die Jahresversammlung mit Essen findet am Samstag, 28. Dezember, statt. red