Abfahrtszeiten zum Kunigundentag

Zusammen mit dem katholischen Frauenbund Lichtenfels fährt der Frauenbund Bad Staffelstein am Samstag, 9.März, zum Kunigundentag nach Bamberg. Abfahrt ist um 7.50 Uhr in Bad Staffelstein, Bushaltestelle an der Drogerie Müller, Horsdorfer Straße. red