Abfahrtszeiten für Spreewald-Fahrt

Für die Mehrtagesfahrt des VdK-Ortsverbandes in den Spreewald von Dienstag, 25. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, gelten folgende Abfahrtszeiten: Kleukheim: 7 Uhr; Prächting/Alte Schule 7.10 Uhr; Ebensfeld/Sonderpostenmarkt, 7.15 Uhr; Unterneuses/Gasthof Martin 7.25 Uhr; Bad Staffelstein/Insel, 7.30 Uhr; Bad Staffelstein/Aral, 7.40 Uhr. Für die Tagesfahrten nach Heldritt am Sonntag, 7. Juli, die Fahrt ins Blaue am Freitag, 19. Juli; zur Luisenburg am Freitag, 23. August und nach Karlsbad am Donnerstag, 12. September, sind noch ein paar Plätze frei. Interessenten - auch Nichtmitglieder - können sich bei Martina Buhr unter der Telefonnummer 09547/1397 anmelden. red