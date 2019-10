Am Dienstag, 15. Oktober, startet der VdK zum Karpfenessen. Die Fahrt führt nach Schwabach mit Stadtführung. Für die angemeldeten Teilnehmer sind die Abfahrtszeiten: 10.40 Uhr "Liebesinsel", 10.45 Uhr am "Bones", 10.50 Uhr Sparkasse, 10.55 Uhr Schönberg und 11 Uhr in Weidnitz. Die Rückkehr ist gegen 20.30 Uhr vorgesehen. Die Fahrt ist ausgebucht. Rückfragen bei Sylvia Heib unter Tel. 09572/2887 oder Irene Reinhardt, Tel. 09572/9399. red