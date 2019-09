Ebensfeld 09.09.2019

Abfahrtszeiten für Fahrt nach Zell am See

Der VdK hat für die Mehrtagesfahrt nach Zell am See am Sonntag, 22. September, folgende Abfahrtszeiten festgelegt. Kleukheim 6.30 Uhr, Prächting 6.35 Uhr, Ebensfeld/Sonderpostenmarkt 6.40 Uhr, Bad Sta...