Der katholische Frauenbund gibt für den Tagesausflug in Rhön am Samstag, 21. September, folgende Abfahrtszeiten bekannt: 7.45 Uhr Bushaltestelle Untere Straße, Ebensfeld (Kelbachbrücke/ehem. Bäckerei May), 7.50 Uhr Ecke Bamberger Straße/Oberbrunner Straße, Ebensfeld (bei Kübrich). red