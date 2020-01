Abfahrtszeiten für die Pfarrei-Fahrt

Die Pfarrei Marktgraitz teilt die Abfahrtszeiten für die Fahrt am Mittwoch 22. Januar, nach Waldsassen und Konnersreuth mit. Diese sind um 10.30 Uhr bei der Textilveredelung Weber in Schwürbitz, anschließend an der Bushaltestelle am Dorfplatz in Lettenreuth und um 11 Uhr am Kirchweihplatz in Marktgraitz. Weitere Einstiegsmöglichkeiten sind in Trainau, Mannsgereuth, Unterlagenstadt und Redwitz. red