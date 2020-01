Abfahrtszeiten für Busfahrt der Pfarrei

Am Mittwoch, 22. Januar, unternimmt die Pfarrei Marktgraitz eine Winterfahrt. Los geht es für die angemeldeten Teilnehmer um 10.30 Uhr bei der Textilveredelung Weber in Schwürbitz, anschließend hält der Bus in Lettenreuth (Bushaltestelle Dorfplatz) und in Marktgraitz (11 Uhr am Kirchweihplatz). Die weiteren Halte sind Trainau, Mannsgereuth, Unterlangenstadt und Redwitz. red