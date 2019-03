Abfahrtszeiten des VdK nach Haibach

Für die Tagesfahrt nach Haibach zu den Adlerwerken am Dienstag, 19. März, sind folgende Abfahrtszeiten vorgesehen: Kleukheim, 6.15 Uhr; Ebensfeld/Sonderposten, 6.25 Uhr; Unterneuses/Gasthaus Martin, 6.30 Uhr; Bad Staffelstein/"Insel", 6.35 Uhr; Bad Staffelstein/Aral, 6.45 Uhr. Für die Tagesfahrten am Mittwoch, 24. April, nach Aufesß zur Fischaufzucht sowie für Dienstag, 21. Mai, in den Steigerwald zum Spargelhof können sich Interessenten anmelden bei Martina Buhr, Telefon 09547/1397. red