Die Abfahrtszeiten für die Frauenbund- und Seniorenfahrt nach Bettbrunn und Rohr in der Oberpfalz mit Führung in der Asamkirche mit Pfarrer Hans Werner Alt am Mittwoch, 17. Juli, sind: 7 Uhr in Altenbanz an der Kirche; 7.05 Uhr in Stadel an der Bushaltestelle; 7.10 Uhr in Nedensdorf an der Kirche; 7.15 Uhr in Unnersdorf an der Bushaltestelle. Es sind noch Plätze frei. Anmeldung bei Monika Eichhorn (Telefon 0163/6830964) oder Uschi Bachmann (09573/5434). red