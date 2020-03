Abermals im Top Four

Durch ihren 55:42-Erfolg im Viertelfinale des Bayernpokals in Marktheidenfeld haben die Basketballerinnen der BG Litzendorf sich erneut die Teilnahme am Top-Four-Turnier im April gesichert.

Nach einigen terminlichen Schwierigkeiten aufgrund einer Überschneidung mit dem ursprünglich geplanten Regionalligaspiel gegen Bad Aibling hatten die BGL-Damen erst kurzfristig erfahren, gegen wen sie antreten mussten: Nach Verlegung des Regionalligaspiels ging es zum Pokalviertelfinale nach Marktheidenfeld. Die Unterfränkinnen hatte die BGL in der Regionalliga zweimal bezwingen können, im Heimspiel zwei Wochen zuvor war dies allerdings erst nach Verlängerung gelungen.

Fehlstart

Entsprechend konzentriert wollten die Litzendorferinnen die Mission "Top-Four-Turnier" in Angriff nehmen, legten aber erst einmal einen Fehlstart hin. Offensiv gelang wenig, und auch in der Defensive mangelte es an Intensität. Erst die Umstellung auf Zonenverteidigung brachte die nötige defensive Stabilität. So betrug der Rückstand zur Halbzeit nur vier Punkte (23:27).

Nach dem Seitenwechsel zeigten die "Piratinnen" dann aber, dass sie sich einiges vorgenommen hatten. Punkt um Punkt setzten sie sich ab, es wurde mit großem Einsatz verteidigt, und endlich lief der Ball auch offensiv gut. Bei weiterhin schwachen Wurfquoten kontrollierten die Litzendorfer Damen zumindest das offensive Brett und erarbeiteten sich so viele zweite Wurfchancen. Gegen die nie aufsteckenden Gastgeberinnen erspielten sich die "Piratinnen" einen komfortablen Vorsprung, den sie diesmal ohne großes Drama über die Ziellinie brachten. cr BG Litzendorf: Dorberth (5), Ferguson, Goller (13), Gut (6), Hager (9), Lohneiß (10), Pfister (12), Rockmann