Die Theatergruppe Ermreuth hat ihren guten Vorsatz noch voll im Blick, auch in diesem Jahr Theaterinteressierten wieder ein paar unbeschwerte Stunden zu schenken. So haben die Akteure ereits mit den Proben für das aktuelle Stück "Aber, aber Herr Pfarrer" begonnen. Der Dreiakter stammt aus der Feder von Hans Schimmel. Beginn ist, wenn nichts anders angegeben, um 20 Uhr im großen Saal des Gasthauses "Zum Weißen Lamm". Aufführstermine: Freitag, 13. und Samstag, 14. März; Freitag, 20., Samstag, 21. und Sonntag, 22. März, jeweils um 18 Uhr; Freitag, 27. und Samstag, 28. März. Platzkarten sind erhältlich ab Samstag, 15. Februar, 11 Uhr, im Gasthaus "Zum Weißen Lamm" in Ermreuth. red