Abenteuerlustige Seniorin gefunden

Nachdem eine ältere Dame bereits bettfertig war, hat sie sich zu einem abendlichen Spaziergang entschlossen. Dieser führte sie in Richtung des Kanals in Möhrendorf (Kreis Erlangen-Höchstadt). Da die Angehörigen der 84-Jährigen ihren Weg über eine App nachverfolgen konnten, alarmierten sie die Polizei. Die Dame konnte wohlbehalten gefunden werden. Nach kurzem Aufwärmen im Streifenwagen wurde sie zurück in ihre Wohngemeinschaft gebracht.