Abenteuerland für Kinder

Die Kirchengemeinde Unterrodach lädt alle Kinder, egal ob mit oder Konfession, am Sonntag, 17. März, in das Haus der Begegnung in Oberrodach, Kulmbacher Straße 21, zum Abenteuerland ein. Von 9.15 bis 11 Uhr geht es in diesem etwas anderen Kindergottesdienst um Streit und Versöhnung. Außerdem gibt es noch schöne Spiele, eine friedvolle Bastelidee und wunderschöne Musik. red