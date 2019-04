Abenteuer und Natur

Abenteuer in der Natur erleben, jede Menge Action in der Gemeinschaft, Spannung und Spaß erwarten jeden, der sich Pfadfindern anschließt. Ein Pfadfinder ist ein Angehöriger einer internationalen, religiös und politisch unabhängigen Bewegung für Kinder und Jugendliche, die Menschen aller Nationalitäten und Glaubensrichtungen offen steht. Ziel der Pfadfinderbewegung ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen, damit diese in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen können. Und natürlich sollen sie dabei jede Menge Spaß und Freude erleben. "Raus aus dem Alltag, rein in die Natur" ist ein Leitmotto.

Der Stamm König Artus in Seibelsdorf-Waldbuch ist seit vielen Jahren aktiv. "Auch in diesem Jahr sind alle Kinder und Jugendlichen bis zwölf Jahren eingeladen, das einfache Leben im Zelt zu genießen", betont Stammesführer Felix Bär. In diesem Jahr findet die Jugendfreizeit in Kronach nahe der Festung Rosenberg statt. Einmalig daran ist, dass sowohl Kinder der drei Gemeinden Steinwiesen, Marktrodach und Weißenbrunn als auch aktive Kinder aus dem Stamm König Artus teilnehmen. "Jeder gleichgestellt, gilt es das Abenteuer zu bestehen", betont Felix Bär.

"Vorbereitung auf ein Abenteuer" ist hierzu in Planung. "Am Wochenende vom 10. Mai (16 Uhr) bis 12. Mai (10 Uhr) werden wir versuchen, dem ,König' dabei zu helfen, den ,Heiligen Gral'` zu finden", erläutert der Stammesführer. "Dafür müssen wir aber zuerst einige Aufgaben meistern, um gut auf die gefährliche Suche vorbereitet zu sein. Falls wir uns der Aufgabe würdig erwiesen haben, müssen wir versuchen, möglichst viele Hinweise zum Aufenthaltsort des Grals zu finden. Falls wir dann genügend Hinweise gefunden haben, ist unser Ziel, ihnen möglichst schnell zu folgen, bevor andere es finden."

Das Abenteuerwochenende in der Kreisstadt ist nicht nur für Insider. "Auch jeder Freund oder Bekannte, der sich das Ganze komplett unverbindlich mal anschauen möchte, kann daran teilnehmen", versichert Felix Bär. Ort ist beim Kronacher Rathausparkplatz.

Für eine verbindliche Anmeldung bedarf es der Überweisung des Lagerbeitrags von 25 Euro auf das Stammeskonto und einer Anmeldung über ein Anmeldeformular auf der Homepage www.stammkoenigartus.de.

Überhaupt bietet der "Stamm König Artus" jede Menge Abenteuer und Action. Wer mehr erfahren will, kann ab fünf Jahren jeden Freitag von 16.30 bis 18 Uhr nach Waldbuch ins Pfadfinderheim kommen.

"Komm im Mai zu uns" lautet eine Werbeinitiative der Pfadfinder. "Schnuppere einen Monat." Einmalige Abenteuer erleben, neue Freunde finden, Gemeinschaft und Natur erleben. Infos gibt es auch telefonisch unter 09261/679018. rg