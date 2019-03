Abenteuer, Spaß und viel Natur

Abenteuer Natur - so heißt die Osterfreizeit der evangelischen Dekanatsjugend von Dienstag, 23., bis Samstag, 27. April, zu der alle Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren eingeladen sind. Diese Freizeit bietet einiges, was Kinder so richtig stark macht. Wie der Titel verspricht, stehen Abenteuer, Spaß und Action in und mit der Natur im Mittelpunkt. Da gibt es eine abenteuerliche Naturerkundung in der Nacht, da gibt es Spiele aller Art drinnen und draußen. Neben dem bunten Programm sorgt auch das Jugendhaus selbst dafür, dass die Kinder gut versorgt sind. Sportplätze, Tischtennis, Kicker und ein Entspannungsraum tragen dazu bei, dass keine Langeweile aufkommen kann. Zwei Jugendreferenten und ein Team geschulter Mitarbeiter kümmern sich darum, dass sich jedes Kind wohlfühlt. Information und Anmeldung bei Dekanatsjugendreferent Reiner Babucke, Telefon 09571/9476371, E-Mail: jugend.dekanat.michelau@elkb.de. red