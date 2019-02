"Kess erziehen - das Abenteuer Pubertät" heißt eine fünfteilige Veranstaltungsreihe der KEB - Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg. In einer gelassenen Haltung, die darauf vertraut, dass Jugendliche wie Eltern bereichert aus der Phase der Pubertät herausgehen, werden deren anstrengende wie schöne Seiten in den Blick genommen. Die Reihe unterstützt Eltern in dieser Zeit des Umbruchs und zeigt Wege, wie sie Jugendliche in ihrem Selbstwertgefühl stärken, Grenzen respektvoll setzen und Kooperationen entwickeln können. Themen der Einheiten sind: Veränderungen wahrnehmen - die sozialen Grundbedürfnisse der Jugendlichen sehen; Achtsamkeit entwickeln - Position beziehen; dem Jugendlichen das Leben zutrauen - Halt geben; das positive Lebensgefühl stärken - Konflikte entschärfen; Kompetenzen sehen - das Leben gestalten. Beginn ist am 11. März, 19 Uhr, im Pfarramt St. Anna, Heinkelmannstraße 1. Anmeldung bei der KEB Bamberg, Heinrichsdamm 32, Tel. 0951/9230670, kath.bildung-ba@t-online.de. red